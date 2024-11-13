Подозреваемого в незаконном обороте кокаина задержали в Раменском

Жителя Раменского округа задержали в частном доме по подозрению в незаконном обороте наркотиков. При нем нашли крупную партию кокаина весом более килограмма.
Задержать подозреваемого полиции помогли сотрудники СОБР «Булат» Росгвардии по Московской области. При осмотре у 28-летнего местного жителя обнаружили сверток с веществом весом более килограмма, свыше 500 тысяч рублей наличными и другие вещественные доказательства. Исследование показало, что изъятый порошок — это кокаин.
Ранее сотрудники Клинского отдела Росгвардии задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Им оказался 29-летний житель Солнечногорского района.
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