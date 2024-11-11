Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали в Клину

Сотрудники Клинского отдела Росгвардии задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Им оказался 29-летний житель Солнечногорского района.

Вечером, прибыв по тревожному сигналу в торговый центр на улице Карла Маркса, стражи порядка обнаружили мужчину, устроившего скандал и повредившего имущество в уборной.

При виде росгвардейцев подозреваемый занервничал и попытался выбросить полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом. Внешние признаки указывали на опьянение гражданина.

Мужчину доставили в отдел полиции, где экспертиза подтвердила, что в пакете содержался мефедрон весом 1,05 грамма. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.