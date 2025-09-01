Подозреваемого в краже смартфонов задержали в Красногорске

Сотрудники вневедомственной охраны Красногорска задержали мужчину, подозреваемого в краже мобильных телефонов. Во время патрулирования росгвардейцы получили сигнал тревоги из магазина на бульваре Строителей.

Когда стражи порядка прибыли на место, выяснилось, что один из посетителей взял два смартфона на сумму около 50 тысяч рублей и попытался убежать, не заплатив.

Правоохранители задержали нарушителя. Им оказался 28-летний житель Краснодарского края. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

