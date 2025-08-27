Центр подготовки контрактников «Витязь» в Балашихе работает с 2023 года. Будущих бойцов СВО обучают опытные инструкторы, многие из которых сами прошли через горячие точки. О том, как проходит подготовка и какие навыки получают кандидаты на службу, губернатор Андрей Воробьев рассказал в интервью Владимиру Соловьеву.

В центре организовали курсы по подготовке операторов беспилотников. В течение 30 дней кандидаты на военную службу учатся управлять дронами, собирать их с нуля и ремонтировать. Все это — под руководством опытных наставников.

Подопечные центра осваивают тактическую, огневую и инженерную подготовку, а также получают навыки оказания первой помощи. Всего в штате 18 инструкторов, а курирует эту работу Герой России, почетный житель Подмосковья и Балашихи, президент ассоциации «Братство краповых беретов „Витязь“» Сергей Лысюк.

«Это очень подготовленное боевое подразделение. И Сергей Иванович Лысюк, наша легенда спецназа, и другие специалисты задействованы в этой работе, чтобы ребята могли получить не только базовые навыки, но и более глубокие знания», — рассказал Воробьев.

