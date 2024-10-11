Подозреваемого в краже музыкальной гарнитуры задержали в Люберцах

Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в краже «умных» колонок из магазина. Стражи порядка прибыли на сигнал тревожной кнопки в гипермаркет у Новорязанского шоссе.

Представители Росгвардии выяснили, что подозреваемый действовал с сообщником. Один из них спрятал колонки в рюкзак, оставив его в магазине, а второй пытался вынести рюкзак с товаром.

Злоумышленника задержали на выходе. Отмечается, что сумма возможного ущерба составила 33 тысячи рублей. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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