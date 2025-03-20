Подозреваемого в краже электроприборов из магазина задержали в Люберцах

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину в Люберцах, который украл из магазина шесть электроприборов. Подозреваемым оказался 47-летний москвич.

Охранник гипермаркета у Новорязанского шоссе заметил, как один из посетителей спрятал товар в сумку и вышел, не заплатив. Он вызвал росгвардейцев, и стражи порядка оперативно прибыли на место.

Злоумышленника задержали у выхода и передали полиции. Сейчас по этому делу проводится проверка.