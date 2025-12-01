Подозреваемого в краже 100 плиток шоколада из магазина задержали в Люберцах

Росгвардия Подмосковья задержала подозреваемого в краже в гипермаркете на Новорязанском шоссе в Люберцах. Неизвестный покупатель иностранного происхождения попытался пронести мимо кассы более 100 плиток шоколада.

Сотрудники Росгвардии прибыли на место после поступления сигнала тревоги. Они выяснили, что причиной срабатывания сигнализации стала кража на сумму 11 тысяч рублей.

В торговом зале приезжий мужчина в возрасте 29 лет сложил в пакет 104 плитки шоколада и попытался скрыться, игнорируя кассу.

План оказался провальным — на выходе из магазина вора встретили сотрудники вневедомственной охраны. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.