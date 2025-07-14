Подольскую компанию оштрафовали за незаконный прием на работу бывшего госслужащего

Подольская прокуратура провела проверку по факту коррупции при приеме на работу бывших госслужащих. Виновных оштрафовали на 70 тысяч рублей.
Прокуратура установила, что одна из организаций Подольска приняла на работу бывшего госслужащего, который ранее занимал должность в Главном управлении содержания территорий. При этом сведения о заключении трудового договора на предыдущее место работы не направили.
В ходе проверки ведомство возбудило административные дела в отношении юридического и должностного лица по статье о незаконном трудоустройстве бывшего государственного служащего. Мировой судья 191 участка привлек виновных к ответственности в виде штрафов на сумму 70 тысяч рублей.
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