Подольский роддом три дня будет выписывать детей в новогодних комплектах

Около 40 комплектов для выписки изготовили на заказ. Они предназначены для детей, которые появились на свет с 26 по 27 декабря и будут выписаны 30, 31 декабря и 1 января.

Новогодние конверты трех размеров (48, 51 и 56 сантиметров) сделаны из дышащей хлопчатобумажной ткани. Сотрудники Подольского роддома уже провели первую примерку и остались довольны результатами.

С начала 2024 года в Подольске родилось три тысячи детей. Заметным событием для города стало появление на свет трехтысячного ребенка — Виктории. Она — третий ребенок у своей матери Елены и будет отмечать день рождения 25 декабря одновременно с главным врачом роддома Александром Скобенниковым.

«Каждый новый малыш — это не только радость для родителей, но и вклад в развитие города», — отметил главврач Подольского роддома.