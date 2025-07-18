Подольский Дворец культуры «Октябрь» вошел в программу «Умный ДК»

Во Дворце культуры «Октябрь» обновили навигацию, установили интеллектуальные камеры, точку для бесплатной зарядки, новый кофе-пойнт, парковку для детских самокатов. Модернизацию выполнили по региональному проекту «Умный ДК».

В текущем году этот Дворец культуры стал участником областного проекта «50 умных ДК», который реализуется по инициативе Министерства культуры и туризма Московской области. Для всех культурно-досуговых учреждений разработан единый стиль, в соответствии с которым модернизируют стенды, афиши, навигацию.

Навигация в новом стиле гармонично вписалась в пространство Дворца культуры. Посетители также оценили установку точки для бесплатной зарядки, новый кофе-пойнт, парковку для детских самокатов.

Кроме того, в рамках проекта в Доме культуры появились дополнительные камеры с искусственным интеллектом.