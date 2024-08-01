Подольские пенсионеры вышли в финал турнира области по настольному теннису

Фото: Пресс-служба администрации

Участники клуба «Активное долголетие» из Подольска победили на зональном этапе турнира области по настольному теннису. Теперь они отправятся на финал, который пройдет 20 сентября.

Соревнования прошли 1 августа во Дворце спорта «Надежда» в Серпухове. В них также участвовали команды клубов «Активное долголетие» из Серпухова, Протвина, Пущина и Чехова. Первое место заняли подольские спортсмены.

«Поздравляем наших спортсменов с отличным результатом. Со своей стороны всегда поддержим наших долголетов», — прокомментировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Следующий этап, в который получили путевку спортсмены из Подольска, пройдет в окружном ДК «Октябрь» в сентябре.

Мероприятие состоялось в рамках реализации проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Программа работает с 2019 года и помогает вовлечь пожилых людей в творчество, занятия физкультурой, а также обучение.

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