Подольские пенсионеры вышли в финал турнира области по настольному теннису
Участники клуба «Активное долголетие» из Подольска победили на зональном этапе турнира области по настольному теннису. Теперь они отправятся на финал, который пройдет 20 сентября.
Соревнования прошли 1 августа во Дворце спорта «Надежда» в Серпухове. В них также участвовали команды клубов «Активное долголетие» из Серпухова, Протвина, Пущина и Чехова. Первое место заняли подольские спортсмены.
«Поздравляем наших спортсменов с отличным результатом. Со своей стороны всегда поддержим наших долголетов», — прокомментировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
Следующий этап, в который получили путевку спортсмены из Подольска, пройдет в окружном ДК «Октябрь» в сентябре.
Мероприятие состоялось в рамках реализации проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Программа работает с 2019 года и помогает вовлечь пожилых людей в творчество, занятия физкультурой, а также обучение.
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