Подольские кадеты приняли участие в международном историческом проекте

В Парке Победы на Поклонной горе кадеты из подольской школы №18, обучающиеся в «Гвардейском классе», приняли участие в торжественном мероприятии. Оно прошло в рамках международного исторического проекта «Инженеры Победы».

На событие пришли представители власти, а также потомки знаменитых инженеров и конструкторов, трудившихся во время Великой Отечественной войны. Кадеты вместе с оркестром и почетным караулом Росгвардии возложили цветы к Вечному огню.

Ранее Андрей Воробьев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата вместе с участниками СВО. На событии также присутствовали Герой России Николай Будько и старший помощник начальника отделения военного комиссариата Красногорска старшина Евгений Гомляков.