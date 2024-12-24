Подольск занял 13-е место в областном рейтинге эффективности администраций

Итоги работы органов местного самоуправления в 2024 году подвели в Московской области. Лидером стали Химки, а Подольск вошел в зеленую зону рейтинга.

Глава городского округа Григорий Артамонов обсудил с коллегами полученную оценку эффективности работы администрации. Руководитель муниципалитета отметил, что по сравнению с 2023 годам результат удалось улучшить на четыре позиции.

«Наш округ показал высокие результаты в использовании имущественных ресурсов, управлении финансами и муниципальными программами, в инвестициях», — отметил Григорий Артамонов.

Однако Подольску не удалось выйти в лидеры по таким направлениям, как реализация государственных задач, управление социальной сферой и уровень доверия населения органам власти. Глава городского округа обсудил причины такой ситуации и призвал ответственные службы уже с первых дней нового года активно включаться в работу и вести ее более качественно. Григорий Артамонов добавил, что фундамент для достижения высоких результатов властью уже заложен.