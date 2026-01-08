Подольск встретил Рождество ночной службой в Троицком соборе

В ночь на Рождество Христово Троицкий кафедральный собор в Подольске собрал тысячи верующих. Божественную литургию возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, поздравивший прихожан с праздником.

Архиепископ Аксий напомнил прихожанам о духовном значении предшествовавшего празднику сорокадневного поста.

«Православные верующие уготовляют себя, очищают душу, стараются изменить мысли к лучшему — как и перед Пасхой», — отметил он.

Прихожанка Алиса Сергаева ежегодно соблюдает эту традицию вместе с семьей.

«Мы держим пост и готовим праздничные блюда к столу после службы. Сегодня я пришла, чтобы исповедоваться перед причащением», — рассказала она.