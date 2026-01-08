Подольск встретил Рождество ночной службой в Троицком соборе
В ночь на Рождество Христово Троицкий кафедральный собор в Подольске собрал тысячи верующих. Божественную литургию возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, поздравивший прихожан с праздником.
Архиепископ Аксий напомнил прихожанам о духовном значении предшествовавшего празднику сорокадневного поста.
«Православные верующие уготовляют себя, очищают душу, стараются изменить мысли к лучшему — как и перед Пасхой», — отметил он.
Прихожанка Алиса Сергаева ежегодно соблюдает эту традицию вместе с семьей.
«Мы держим пост и готовим праздничные блюда к столу после службы. Сегодня я пришла, чтобы исповедоваться перед причащением», — рассказала она.
На торжественную службу многие пришли с детьми. Подольчанка Лидия Новикова привела своего сына Кирилла, чтобы разделить с ним радость праздника.
«Желаю всем тепла, домашнего уюта и радости от свершившегося чуда — рождения Спасителя», — сказала она.
Атмосферу духовного торжества создавали свет свечей, церковный хор и молитвенные песнопения. Собор оставался полон до глубокой ночи, пока верующие вместе встречали один из главных христианских праздников.