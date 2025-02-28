Подольск вошел в тройку лидеров по количеству заявок на премию «Служение»

Подольск вместе с Московской областью занял одно из ведущих мест среди регионов России по числу поданных заявок на вторую всероссийскую муниципальную премию «Служение». От городского округа было рассмотрено 30 проектов, из которых 17 прошли во второй этап конкурса.

Среди них — проект «Благоустройство Певческого поля в поселке Дубровицы». Дубровицы давно стали популярным местом отдыха для жителей Подольска и гостей округа благодаря своей красоте и уникальной атмосфере. Проект благоустройства Певческого поля был представлен в номинации «Развитие территории — благополучие жителей». Его разработчики постарались сохранить исторический облик локации, гармонично объединив ее с архитектурным ансамблем Знаменского храма, а также добавили современные элементы и уникальные объекты.

В рамках проекта была создана новая смотровая площадка, откуда открывается живописный вид на Певческое поле и место слияния рек Пахры и Десны. На территории обустроили зоны отдыха у воды, восстановили исторические тропы и памятные места. Особое внимание уделили озеленению, чтобы сохранить природную гармонию этого уголка Подмосковья.

Основная цель проекта — создать современное пространство, которое органично вписывается в историческую среду и отвечает потребностям жителей и гостей округа.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена по поручению Президента России Владимира Путина. Ее цель — отметить выдающийся вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан, а также повысить престиж муниципальной службы.

Подольчане вновь доказали свою активность, профессионализм и стремление к улучшению жизни в родном округе. Участие в премии «Служение» стало еще одним подтверждением их целеустремленности и желания развивать город и его территорию.