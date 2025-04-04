Подольск вошел в топ-30 по индексу качества городской среды

Подольск занял место в тридцатке лучших крупных городов России по индексу качества городской среды, который был составлен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Город набрал 253 балла из максимально возможных 360.

При формировании индекса учитывались шесть ключевых критериев: безопасность, комфорт, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность городской среды и эффективность управления. Также оценивались такие аспекты, как состояние жилья и прилегающих территорий, улично-дорожная сеть, озеленение, общественные пространства, а также социальная и деловая инфраструктура.

Итоги рейтинга используются для распределения федеральных субсидий на реализацию программ по созданию современной городской среды в регионах. Для объективной оценки города разделены на группы по численности населения и климатическим условиям. Подольск относится к категории крупных городов с населением от 250 тысяч до миллиона человек.