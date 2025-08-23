Подольск присоединился к проекту «Единая школьная лига»

Власти Подольска планируют приглашать чемпионов в различных видах спорта и проводить турниры по выходным для участников Единой школьной лиги. Подольск стал лидером Единой школьной лиги по итогам сезона 2024–2025 года.

Округ присоединился к проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева одним из первых. Всего за один учебный год спортсмены завоевали две золотые медали в футзале и баскетболе, а также бронзовые награды в волейболе.

В настоящее время в лиге участвуют почти две тысячи ребят из всех подольских школ. Для них создали фирменную спортивную форму, а за успехи на турнирах предусмотрели ежегодные гранты и премии. Мастер-классы проводили известные спортсмены, в том числе амбассадоры лиги Андрей Юдин и Виктор Кейру.

«Будем приглашать еще больше чемпионов. Кроме того, планируем проводить турниры не только по будням, но и в выходные дни, чтобы родители и близкие могли поболеть за ребят», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Проект активно развивается, растет число желающих присоединиться, поэтому будет рассмотрено введение дополнительных спортивных, творческих и интеллектуальных дисциплин. Они будут реализованы в виде пилотных инициатив.