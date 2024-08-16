Подольск принял 100 эвакуированных жителей Курской области

Подольск встретил почти 100 эвакуированных жителей Курской области, среди них 76 детей и подростков. Всех разместили в ДЮОЦ «Мечта».

Самой маленькой гостье из Курска — пять месяцев. Еще 21 ребенка приняла Подольская детская больница. Вместе с ребятами приехали и многодетные мамы. В их числе Елена Копылова из деревни Труфановка. Она привезла семь детей.

«Замечательно приняли. Сразу осмотрел доктор. Думаю, что детям здесь очень понравится», — сказала Копылова.

В округе подготовили все, что может понадобиться на новом месте. Для гостей провели медицинский осмотр, накормили горячим, выдали предметы первой необходимости.