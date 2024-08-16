Подольск принял 100 эвакуированных жителей Курской области
Подольск встретил почти 100 эвакуированных жителей Курской области, среди них 76 детей и подростков. Всех разместили в ДЮОЦ «Мечта».
Самой маленькой гостье из Курска — пять месяцев. Еще 21 ребенка приняла Подольская детская больница. Вместе с ребятами приехали и многодетные мамы. В их числе Елена Копылова из деревни Труфановка. Она привезла семь детей.
«Замечательно приняли. Сразу осмотрел доктор. Думаю, что детям здесь очень понравится», — сказала Копылова.
В округе подготовили все, что может понадобиться на новом месте. Для гостей провели медицинский осмотр, накормили горячим, выдали предметы первой необходимости.
«Подольск всегда протягивал руку помощи тем, кто в этом нуждается. Пока люди отдыхают с дороги, соберем дополнительно необходимые вещи и лекарства. Также во вторник на территории лагеря организуем работу специалистов паспортного стола, МФЦ, образования, соцзащиты», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
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