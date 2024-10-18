Подносы в стиле фламандской живописи создали на фабрике Жостово в Мытищах

Лимитированную коллекцию подносов с фламандским натюрмортом создали на фабрике Жостово в Мытищах. Авторы вдохновились работами Франса Снейдерса.

Жостовская фабрика декоративной росписи и Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина представили новую совместную коллекцию, соединив традиции русского декоративно-прикладного искусства и богатое наследие фламандского натюрморта. Событие приурочили к открытию выставки «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века. Картины и рисунки из музеев и частных коллекций России».

Вдохновившись работами Франса Снейдерса, авторы постарались передать детали его композиции, добавить игру света и тени, при этом сохранить уникальную технику росписи.

Подносы изготовили вручную, каждый в единственном экземпляре. Увидеть их можно в сувенирных киосках Пушкинского музея рядом с Белым залом.

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