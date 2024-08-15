Подмосковным школьникам напомнили об онлайн-библиотеке

Школьники могут найти необходимые книги из списка литературы на лето через онлайн-сервис «Библиотеки Подмосковья» . Им уже воспользовались более 610 тысяч раз.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, к сентябрю школьники и их родители начинают активно готовиться к учебному процессу, в том числе продолжают читать книги из списка литературы на лето. Найти необходимые экземпляры можно в онлайн-библиотеке. Для этого нужно оформить электронный читательский билет через ученую запись ЕСИА.

«Электронная библиотека позволяет учащимся находить нужное произведение в любое время и в привычном для молодежи цифровом формате. Кроме того, родители также могут найти для себя интересную литературу», — отметили в ведомстве.

Самыми популярными книгами на платформе стали «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Лавр» Евгения Водолазкина и «Два капитана» Вениамина Каверина.

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