Подмосковным семьям напомнили о возможности получить выплату на приемных детей

В 2025 году свыше 1200 семей из Москвы и Московской области получили разовую выплату после того, как приняли детей на воспитание. Деньги назначает отделение Социального фонда России.

Пособие могут оформить усыновители, опекуны, попечители и приемные родители. Главное условие — российское гражданство и постоянное проживание в стране. Доход семьи роли не играет.

Сумму пересматривают ежегодно: с февраля 2026 года она составляет 28 450 рублей. Если ребенок старше восьми лет, имеет инвалидность или в семью берут братьев и сестер, выплата значительно выше — 217 384 рубля. Когда принимают нескольких детей одновременно, деньги начисляют на каждого.

Подать заявление можно онлайн через сайт госуслуг, а также лично — в клиентской службе фонда или ближайшем МФЦ. Понадобятся документы на ребенка и решение суда или органов опеки, подтверждающее его передачу в семью.

Обратиться за выплатой нужно не позже чем через полгода после оформления всех решений.

Обычно заявку рассматривают до десяти рабочих дней, а еще примерно пять дней уходит на перечисление средств. Если каких-то бумаг не хватает, срок могут продлить до двадцати рабочих дней.

Узнать подробности можно по бесплатному телефону контакт-центра 8 (800) 100-00-01 или на страницах отделения фонда в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», МАХ и Telegram.