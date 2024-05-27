Подмосковным предпринимателям напомнили об онлайн-размещении фудт-раков

Фото: Медиасток.рф

Подмосковным предпринимателям напомнили об онлайн-услуге по выбору места для фуд-трака или тележки. Она доступна на региональном портале.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, для размещения торгового объекта нужно выбрать округ и указать точку на интерактивной карте. Сервис автоматически заполнит координаты, кадастровый номер участка и вид разрешенного исползования. При оформлении нужно прикрепить четыре фотографии места размещения.

«Если будет выбран участок, который находится в частной собственности, сервис попросит выбрать другое место. Получить услугу могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели», — добавили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем предпринимательства. Он напомнил о мерах поддержки в регионе и поздравил представителей бизнеса с профессиональным праздником.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Новый российский коллайдер NICA. Воробьев рассказал Путину и Мирзиееву о развитии ОИЯИ

«Семейный праздник робототехники». В подмосковном Технолицее прошел фестиваль программистов

Протест на короткой дистанции. Что ждет Пашиняна

Фейк: в новых регионах России стали насаждать «цифровое рабство»

Пингвины важнее солдат? Зачем Украина тратит миллионы на Антарктику

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте