«Пусть ваше дело растет и развивается». Воробьев поздравил бизнес Подмосковья с Днем предпринимательства

Сегодня отмечается День российского предпринимательства. По этому случаю губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о мерах поддержки в регионе и поздравил представителей бизнеса с профессиональным праздником.

Глава Подмосковья отдельно поблагодарил предпринимателей за то, что выбирают регион для бизнеса.

«Поздравляю всех представителей бизнеса, пусть ваше дело растет и развивается, а мы со своей стороны всегда поддержим и поможем. Спасибо, что выбираете Подмосковье», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Олег Востриков занимается производством косметики в Протвино. «Аравия» выпускает профессиональные средства для ухода за кожей тела и лица, волосами. Предприятие принимает участие в программе импортозамещения и расширяет свое производство. Для этого правительство Подмосковья передало компании земельный участок размером 2,3 гектара за 1 рубль.

Анна Старостина запустила свой бренд «СахАрок» — варит сливочные и фруктовые ириски, мягкую французскую карамель, делает подарки из шоколада. В прошлом году она стала финалисткой программы наставничества, а сладости, которые она делает, участвуют в выставках-форумах «Мой бизнес. 100% Подмосковье».

Также поддержку получил директор группы компаний «Тамаки» Андрей Белянин. Предприятие выпускает продукцию для азиатской кухни. При содействии Фонда поддержки ВЭД Подмосковья участвует в международных выставках, а с 2019 года поставляет товары на экспорт.

Николай Кулагин открыл в Орехово-Зуево завод «Стелкон». На нем производят оборудование для логистических центров. Сейчас компания планирует расширяться при поддержке Подмосковья — Фонд развития промышленности Подмосковья одобрил заем на 100 миллионов рублей. Так компания увеличит производство и создаст больше рабочих мест.

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