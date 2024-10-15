Подмосковным фермерам предложили стать поставщиками торговых островков

Подмосковные сельхозпроизводители могут стать поставщиками продукции для точек «Фермерский островок». Их уже открыли в четырех местах.

Проект «Фермерский островок» реализуют при поддержке Минсельхозпрода Подмосковья. В регионе уже работают четыре объекта, где представлены местные товары. Так, в Красногорске в гипермаркете «Твой дом» выставлена продукция 16 производителей, которых в будущем станет еще больше.

Подать заявку на участие в проекте можно по ссылке, а узнать больше — по номеру +7 936 273-18-38.

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