Подмосковным фермерам напомнили о приеме заявок на субсидии

Прием заявок на субсидии для возмещения затрат на покупку сельхозтехники стартовал в Подмосковье в конце октября. Фермеры уже подали свыше 100 заявлений.

Среди победителей отбора распределят 328,2 миллиона рублей. Средства можно будет направить на возмещение части затрат на покупку сельскохозяйственной техники. Конкурс продлится до 25 ноября, а победителей объявят 3 декабря.

Кроме того, в ноябре в Подмосковье прошел отбор проектов по культуртехнической мелиорации для возмещения половины затрат, а также на субсидирование молочных ферм. Прием заявок уже завершили.

В Минсельхозпроде региона добавили, что в этом году на поддержку аграриев направили свыше пяти миллиардов рублей и предусмотрели 30 видом субсидий. Ежегодно поддержку получают около 300 хозяйств.

Узнать подробнее о старте приема заявок можно по ссылке.