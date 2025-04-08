Подмосковным аграриям напомнили о курсах повышения квалификации

Подмосковным фермерам и аграриям напомнили о курсах переподготовки. Обучение на базе Российской академии менеджмента и аналитики в животноводстве пройдет еще по шести профессиональным программам.

Обучение проводят в очном и дистанционном форматах.

Как отметили в Минсельхозпроде Подмосковья, 10 и 11 апреля пройдет обучение по программе«Требования к видам племенных хозяйств». Слушателям расскажут об основных нормах законодательства отрасли.

Об особенностях кормления сельхозживотных расскажут на курсе с 14 по 16 мая, а с 19 по 23 мая пройдет обучение методам оценки экстерьера молочного скота.

Кроме того, аграрии могут посетить занятия о современных технологиях заготовки и хранения кормов, искусственном осеменении скота и применении информационных технологий в селекционно-племенной работе.

После обучения все участники получат удостоверения о повышении квалификации.

Узнать больше о программах можно по ссылке.