Подмосковный врач Войчук назвал лучшие блюда для пикника | 360°

Подмосковье 10 мая 2024, 20:30 Подмосковный врач Войчук назвал лучшие блюда для пикника Unsplash

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Многие люди предпочитают проводить время на майских праздниках на свежем воздухе с семьей и друзьями, наслаждаясь шашлыками. Врач-терапевт из Сергиево-Посадской больницы Александр Войчук поделился несколькими советами о том, как провести это время правильно, не подвергая здоровье риску.

Он отметил важность составления меню без скоропортящихся продуктов, таких как майонез, крем или яйца. Он также рекомендует не брать с собой молочные продукты и использовать термосумку для сохранения свежести мяса.

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Подготовка играет ключевую роль. Все ингредиенты должны быть приготовлены заранее. Для закуски подойдут свежие фрукты и овощи, а картофель в фольге, приготовленный на огне, будет простым и вкусным блюдом. Важно помнить о гигиене и не мыть овощи и фрукты в реках или озерах, а также обеспечить достаточный запас воды.

«Для заправки припасите бутылочку чесночного растительного масла. Не забывайте о запасах воды. Ее на природе много не бывает», — добавил специалист.

Врач также напоминает о необходимости иметь при себе влажные антибактериальные салфетки, антисептики, туалетную бумагу и средства от насекомых, учитывая активность клещей в это время года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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