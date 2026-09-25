Подмосковный врач Ушканенко дала рекомендации по уходу за гастростомой

В отличие от назогастрального зонда, который обычно используют до шести недель, гастростома рассчитана на длительное применение и не проходит через нос. При этом важно ежедневно следить за состоянием кожи и положением трубки.

Область вокруг стомы рекомендуется промывать водой с мягким мылом и тщательно высушивать не менее одного раза в день.

«В первые дни после установки может наблюдаться небольшое покраснение и незначительное отделяемое — это нормально, кожа заживает за 2–3 недели. Но если краснота усиливается, появляется отек, гнойное отделяемое или боль — это признаки инфекции, нужно связаться с врачом», — прокомментировала Ирина Ушканенко.

Перед кормлением необходимо вымыть руки, убедиться, что смесь комнатной температуры, и расположить пациента с приподнятой на 30–45 градусов верхней частью тела. Трубку промывают шприцем до и после питания, чтобы избежать закупорки.

В первую неделю после установки гастростому не рекомендуется двигать. Затем трубку обычно осторожно поворачивают на 360 градусов раз в день, но это правило не относится к PEG-трубкам. При засоре ее можно промыть теплой водой без сильного давления; использовать проволоку или другие острые предметы нельзя.

По вопросам ухода за гастростомой в Подмосковье можно обратиться в школы для родственников или на круглосуточную горячую линию паллиативной помощи по номеру +7 (498) 683-83-83.