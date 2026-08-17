Подмосковный врач Осташ: снижение веса до беременности уменьшает риск диабета

Гестационный сахарный диабет впервые развивается или выявляется во время беременности. Врач-эндокринолог Сергиево-Посадской больницы Елена Осташ отметила, что в большинства женщин после рождения ребенка уровень глюкозы нормализуется, однако примерно в 20–25% случаев нарушения углеводного обмена сохраняются.

Вероятность развития ГСД повышают избыточный вес или ожирение до беременности, возраст старше 35 лет, многоплодная беременность, диабет у близких родственников и наличие такого диагноза во время предыдущей беременности.

«Если на наследственность мы повлиять не можем, то снизить массу тела перед беременностью женщина вполне в силах. Это один из главных шагов, чтобы снизить риски», — подчеркнула Елена Осташ.

Сам гестационный диабет напрямую ребенку не передается. Вместе с тем у детей, рожденных женщинами с ГСД, в дальнейшем несколько выше вероятность ожирения и сахарного диабета второго типа. Снизить риски помогают сбалансированное питание, физическая активность и контроль массы тела.

При диабете второго типа наследственная предрасположенность выражена сильнее. Если заболевание было у матери до беременности, вероятность его развития у ребенка во взрослом возрасте оценивается примерно в 40%. Когда болеют оба родителя, показатель может достигать 70%. При этом на возникновение болезни влияют не только гены, но также питание, вес, стресс и образ жизни.

Для диабета первого типа приводятся более низкие показатели: около 2%, если заболевание есть у матери, 6% — у отца и до 30% — у обоих родителей.

Женщинам из группы риска рекомендуют заранее обсудить планирование беременности с врачом и обратить внимание на факторы, которые можно скорректировать.