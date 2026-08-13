Подмосковный врач Логинов: чрезмерное употребление меда опасно при аллергии

Медовый Спас ежегодно отмечают 14 августа — традиционно с этого дня начинался сбор меда на пасеках. Заведующий обособленным структурным подразделением № 3 Подольской областной клинической больницы Владимир Логинов напомнил, что этот продукт поддерживает полезную микрофлору кишечника и улучшает пищеварение.

При этом мед содержит много простых сахаров, поэтому людям с диабетом следует употреблять его с осторожностью.

Ограничения также касаются тех, у кого есть аллергия на пыльцу. Большое количество продукта может усилить изжогу и рефлюкс, особенно натощак, а частое употребление повышает риск развития кариеса.

«Выбирайте натуральный, не подвергшийся тепловой обработке мед — только в нем сохраняются полезные свойства. Употребляйте мед в умеренных количествах. При наличии хронических заболеваний желудка или кишечника проконсультируйтесь с врачом перед добавлением меда в рацион», — порекомендовал кандидат наук Алексей Логинов, который заведует гастроцентром.

В субботу, 15 августа, жители округа смогут пройти диспансеризацию без предварительной записи.

Прием проведут с 8:00 до 12:00 во всех поликлиниках, кроме учреждения на Бородинской улице.

Регулярное обследование помогает выявлять хронические неинфекционные заболевания на ранней стадии.