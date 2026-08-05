Подмосковный врач Филатова назвала безопасную норму арбуза для беременных

Сезон арбузов и дынь в Подмосковье длится с августа до конца октября — начала ноября. Эти бахчевые богаты витаминами, минералами и другими полезными веществами, однако во время беременности употреблять их следует с осторожностью. Рекомендациями поделилась эндокринолог Видновского перинатального центра Мария Филатова.

По словам специалиста, арбузы и дыни лучше есть в первой половине дня. После 17:00 от них рекомендуется отказаться, поскольку высокое содержание фруктозы может спровоцировать резкий подъем уровня глюкозы в крови, особенно у женщин с гестационным сахарным диабетом.

Бахчевые содержат фолиевую кислоту, витамины А, В и С, а также калий, магний и железо. Эти вещества помогают поддерживать иммунитет, водный баланс, нормальный уровень гемоглобина, снижают усталость и благоприятно влияют на самочувствие будущей мамы.

«Очень умеренно, 200-300 граммов, а это не более трех-четырех кусочков, можно есть один раз в день. Не надо сочетать с другими продуктами, особенно молочными, лучше через час после основного приема пищи, и для комфортного сна не стоит наедаться на ночь», — подчеркнула Мария Филатова.

При выборе арбуза или дыни цвет мякоти не имеет принципиального значения — гораздо важнее соблюдать умеренность. В этом случае перекус принесет пользу и будущей маме, и ребенку.