Подмосковный врач Елизавета Фомина дала советы по уходу за кожей детей зимой

В зимний период кожа детей требует особого ухода: она становится более уязвимой к холоду и сухости. Дерматовенеролог Домодедовского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елизавета Фомина дала рекомендации родителям.

При выборе средств для зимнего ухода важно учитывать особенности кожи ребенка и следовать рекомендациям.

Для создания защитного барьера и удержания влаги используйте кремы, бальзамы и лосьоны на основе глицерина, мочевины и вазелина.

Чтобы избежать сухости и раздражения, применяйте мягкие гели и масла для душа без сульфатов. Также лучше отказаться от мочалок и губок.

Лучше одевать ребенка в многослойную одежду из натуральных тканей, например хлопка и шерсти. Это поможет создать нужную терморегуляцию и позволит коже дышать.

Перед выходом на улицу наносите защитный крем с оксидом цинка и другими барьерными компонентами. Крем нужно наносить за 30 минут до выхода, чтобы он успел впитаться и укрепить эпидермальный барьер.

Поддерживайте влажность в помещении на уровне 40–60%, чтобы избежать пересушивания кожи.

Включите в рацион ребенка витамины A, C, E и омега-3 жирные кислоты, которые необходимы для здоровья кожи.

«Важно следить за состоянием кожи ребенка, потому что могут появиться атопический дерматит или аллергические реакции на отдельные компоненты уходовых средств. При необходимости обратитесь к специалисту для диагностики и лечения», — предупредила Елизавета Фомина.

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