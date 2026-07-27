Подмосковный врач Акимжанова назвала принципы «здоровой тарелки» для диабетиков

Современные рекомендации по питанию при сахарном диабете основаны не на строгих ограничениях, а на принципах сбалансированного рациона. Как рассказала врач-терапевт Можайской больницы Динара Акимжанова, основой такого подхода является метод «здоровой тарелки».

Половину приема пищи должны составлять овощи, четверть — продукты с высоким содержанием белка, а оставшуюся часть — сложные углеводы.

«Клетчатка из овощей замедляет всасывание сахаров, белок дает долгое насыщение, а правильные углеводы обеспечивают ровную энергию без резких взлетов глюкозы. Собрать такую тарелку можно из привычных всем продуктов. На овощную половину отлично ложатся сезонные капуста, кабачки, баклажаны, стручковая фасоль. В качестве белка прекрасно выступят запеченная треска или минтай, порция домашнего холодца без лишнего жира, отварная куриная грудка. Порция рассыпчатой перловки, овсянки долгой варки или дикого риса вполне вписывается в норму», — отметила Динара Акимжанова.

Салаты лучше заправлять растительными маслами с добавлением лимонного сока, горчицы и зелени вместо майонеза. Если хочется сладкого, небольшой кусочек горького шоколада лучше съесть после основного приема пищи, а не натощак.

Врач подчеркнула, что универсальной диеты при диабете не существует, поэтому для составления индивидуального плана питания необходимо обратиться к эндокринологу.