Подмосковный врач Абакарова дала диабетикам советы по подготовке к отпуску

Люди с сахарным диабетом могут без опасений отправляться в путешествия, если заранее подготовятся к поездке. Как рассказала эндокринолог Можайской больницы Зульфия Абакарова, планирование в этом случае играет ключевую роль, поэтому подготовку лучше начинать заранее, а не накануне отъезда.

Перед путешествием следует посетить лечащего врача, чтобы обсудить маршрут, возможную смену часовых поясов и уровня физической активности. При необходимости врач скорректирует схему приема лекарств или инсулина.

«Обязательно соберите специальную „аптечку для путешествий“, в которой будет двойной запас всех ваших препаратов, тест-полосок, игл и глюкометр. Отдельное внимание уделите хранению лекарств: всегда берите лекарства и инсулин только в ручную кладь, так как в багажном отсеке самолета они могут замерзнуть», — отметила Зульфия Абакарова.

При поездках за границу стоит иметь при себе медицинскую справку на русском и английском языках с указанием диагноза и перечня принимаемых препаратов. Кроме того, рекомендуется оформить туристическую страховку, которая покроет расходы в случае осложнений заболевания.

Чтобы отпуск прошел без лишних проблем, эндокринолог советует заранее ознакомиться с особенностями местной кухни, пользоваться приложениями для подсчета калорий и перевода названий продуктов, соблюдать привычный режим питания и всегда иметь при себе сок, сахар или конфеты на случай резкого снижения уровня глюкозы в крови.

Также полезно заранее отметить на карте ближайшие аптеки и медицинские учреждения по маршруту поездки.