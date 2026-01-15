Подмосковный ученый стал лауреатом премии правительства России

Ученый Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Л. К. Эрнста в Подольске Анна Белоус стала лауреатом премии правительства России в области науки и техники. Награду она получила в Министерстве науки и высшего образования.

Кандидат биологических наук Анна Белоус, которая занимает пост директора филиала Всероссийского научно-исследовательского института интегрированного рыбоводства, выступила одним из авторов проекта по созданию киберфизических систем для пищевой промышленности.

Решения, которые она предложила, увеличивают эффективность и прозрачность производственных процессов, а также позволяют проще управлять ими. Это, в свою очередь, гарантирует высокое качество, соответствие стандартам и минимизирует потери.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области пояснили, что премии правительства вручают каждый год за выдающиеся достижения, разработку и внедрение инновационных технологий.

В прошлом году государственные награды получили 217 специалистов.