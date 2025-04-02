Подмосковный центр материнства и детства напомнил о программе наставничества

В Московском областном центре охраны материнства и детства успешно работает программа наставничества. Она помогает молодым врачам и медсестрам учиться у опытных коллег, что повышает качество медицинской помощи.

«Программа наставничества включает в себя различные формы обучения, такие как индивидуальные консультации, совместное участие в сложных операциях и обходах, а также разбор клинических случаев. Особое внимание уделяется развитию практических навыков и умению принимать взвешенные решения в экстренных ситуациях», — рассказал активный участник программы, кандидат медицинских наук Михаил Рехвиашвили.

Доктор отметил, что наставничество играет важную роль в становлении специалистов, помогает им быстрее адаптироваться к работе в многопрофильной больнице, укрепляет командный дух и создает комфортную рабочую атмосферу. Он подчеркнул, что передача опыта — это не только ответственность, но и возможность пересмотреть собственные знания и навыки.

В Минздраве региона уточнили, что благодаря наставничеству больница МОЦОМД постоянно пополняется квалифицированными кадрами, что улучшает медицинскую помощь детям в регионе и способствует развитию здравоохранения.