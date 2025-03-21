Подмосковный Центр крови принял участие в международной медицинской конференции

Московский областной центр крови принял участие в международной конференции. Специалисты учреждения провели мастер-классы и поделились опытом с коллегами.

На конференции «Практики и перспективы службы крови. Обмен опытами» присутствовали трансфузиологи из Москвы, Казани, Новосибирска, Уфы, Екатеринбурга, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области, а также из Белоруссии, Узбекистана и Азербайджана.

Специалисты обсудили актуальные вопросы, передовые направления и техники.

«Подобные мероприятия — яркий пример профессионального сотрудничества в области производственной трансфузиологии в целях повышения качества и безопасности компонентов крови», — пояснила заместитель главного врача подмосковного центра Екатерина Денисова.