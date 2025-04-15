Подмосковный центр донорства стал участником фестиваля здоровья

Центр крови Подмосковья принял участие в фестивале здоровья в Видном. В рамках мероприятия в городе провели викторины, мастер классы, лекции, а также донорские акции.

Фестиваль «Здоровый взгляд на жизнь» проводят уже четвертый раз. Центр крови представил экспозицию, которая позволила всем желающим узнать тонкости работы службы и стать донорами. Перед процедурой добровольцам провели медицинский осмотр, а затем их угостили чаем с печеньем.

Одна из местных жительниц Наталья Зеленина сдавала кровь не один десяток раз — она участвует в акциях уже около 17 лет и давно стала почетным донором России.

«Мы всегда очень ждем выездные донорские акции Центра крови Подмосковья. Благодаря им есть возможность стать донором прямо у себя в городе, никуда не выезжая. Это очень удобно. Самочувствие после каждой процедуры хорошее. Всегда чувствую такую легкость», — призналась Зеленина.

Жительница Видного рассказала, что ее дочь и зять взяли с нее пример и тоже начали сдавать кровь.