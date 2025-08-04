Подмосковный травматолог напомнил правила безопасного катания на велосипеде

С наступлением летнего сезона значительно увеличивается количество травм, полученных на улице. Главный детский травматолог-ортопед Подмосковья Александр Григорьев рассказал, как обезопасить ребенка.

В теплое время года дети и подростки большую часть времени проводят на улице.

«Они учатся ездить на велосипеде, качаются на качелях и рассекают на роликовых коньках. Все это приводит к нежелательным падениям, в результате которых дети чаще всего получают переломы предплечья, плечевой кости и костей голени», — пояснил главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев.

Он порекомендовал родителям приобрести для детей защитную экипировку: шлемы, налокотники и наколенники.

Кроме того, врач напомнил о важности научить ребенка соблюдать правила дорожного движения и определять потенциально опасные ситуации.

В случае получения травмы врач советует сначала оценить ее тяжесть. При легких повреждениях можно обратиться в ближайший травмпункт, при серьезных — немедленно вызывать скорую помощь.

«После травмы не рекомендуется кормить ребенка и успокаивать его конфетой или чем-то еще. Нередко, чтобы зашить рану, требуется наркоз, а для этого необходима „голодная пауза“ в течение пяти часов», — пояснил Григорьев.

Эксперт добавил, что родители должны сами демонстрировать детям пример безопасного поведения и не оставлять их без присмотра во время активных игр.