Подмосковный терапевт дал советы по подготовке организма к новогоднему ужину

Новогодние праздники зачастую связаны застольями и обилием вкусных блюд. Терапевт клинико-диагностического центра «Ромашка» в Одинцове Ольга Сиваева рассказала, как подготовить организм к праздникам.

По словам специалиста, важно привести в равновесие базовые процессы.

«Организм хуже всего переносит праздники, если к ним подходят в состоянии усталости и недосыпа. Поэтому за пять-семь дней, в первую очередь, стоит наладить режим сна. Недосып повышает уровень стресса и усиливает тягу к жирной и сладкой пище», — пояснила Ольга Сиваева.

Терапевт посоветовала не голодать накануне праздника, так как это приводит к резкой нагрузке на желудок и перееданию в дальнейшем. Лучше за несколько суток до Нового года снизить количество тяжелой пищи.

Важный аспект — поддержание водного баланса. Недостаток жидкости в организме провоцирует усталость, приводит к головным болям и снижает переносимость алкоголя.

Врач также посоветовала не принимать никаких медикаментов без показаний.

«Ни один препарат не заменяет режим, умеренность и внимание к своему состоянию», — заключила Сиваева.