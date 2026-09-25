Пульмонолог Тарасенко предупредил об опасности атипичной инфекции легких

Атипичная микоплазменная пневмония сложнее диагностируется, но поддается лечению антибиотиками. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил кандидат медицинских наук Иван Тарасенко.

Микоплазменная пневмония относится к атипичным формам воспаления легких наряду с хламидийной и легионеллезной.

Заболевание вызывается бактерией Mycoplasma pneumoniae. Несмотря на то что этот штамм чувствителен к антибиотикам и легко поддается лечению, диагностика часто затруднена из-за смазанной клинической картины. Пневмония — это клинико-рентгенологический синдром, который проявляется температурой, интоксикацией и кашлем, а подтверждается наличием очага воспаления на рентгене или КТ.

Тарасенко отметил, что ранее очагом считалось затемнение от сантиметра и более. В его практике такие случаи нередко остаются незамеченными, из-за чего пациенты не получают своевременного лечения.