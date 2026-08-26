Подмосковный терапевт Алина Давлатназарова спасла жизнь мужчине с инфарктом

Молодой терапевт поликлиники № 11 Алина Давлатназарова уже успела спасти пациента, хотя работает в Люберецкой больнице совсем недавно. Во время приема мужчина пожаловался на повышенное давление, а измерение показало 180/100 миллиметров ртутного столба.

Врач сразу сделала ЭКГ, оказала необходимую помощь, внутривенно ввела магнезию и вызвала скорую помощь.

Предварительная оценка подтвердилась — у пациента диагностировали инфаркт. Благодаря оперативным действиям врача мужчину вовремя госпитализировали. Сейчас пациент продолжает лечение дома и чувствует себя лучше.

«Работа в поликлинике дает очень хороший опыт, здесь встречаются случаи, которых я не видела за шесть лет учебы в университете», — рассказала Алина Давлатназарова.

В Люберецкую больницу она пришла после того, как увидела вакансию в медицинском чате. Давлатназарова окончила Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию и переехала в Москву для продолжения обучения.

Сейчас врач живет в Томилине рядом с поликлиникой и получает компенсацию за аренду жилья. В дальнейшем она планирует совмещать работу с обучением в ординатуре.