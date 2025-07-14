Подмосковный теннисист стал бронзовым призером юниорского Уимблдона

Спортсмен из Химок Егор Плешивцев завоевал бронзу на Уимблдонском турнире по теннису среди юниоров. Об этом передали в пресс-службе Минспорта МО.

Подмосковный теннисист боролся на победу в паре с казахстанским спортсменом Амиром Омархановым. В четвертьфинале они сумели обыграть Коннора Доига из ЮАР и Крииша Тиаги из Индии. В полуфинальной схватке Плешивцев и Омарханов уступили соперникам из Финляндии и Польши Оскари Палданиусу и Алану Вазному.

По итогам соревнований теннисист из Химок завоевал бронзовую награду самого престижного юниорского турнира планеты.

Напомним, что соревнования прошли с 5 по 13 июля в Лондоне.