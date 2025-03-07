Подмосковный театр «Русский балет» выступит в 5 городах Крыма в марте

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» под управлением народного артиста СССР Вячеслава Гордеева отправился на гастроли в Крым. Спектакли пройдут с 6 по 10 марта.

Жители и гости Евпатории, Ялты, Севастополя, Симферополя и Керчи смогут увидеть балет П. И. Чайковского «Лебединое озеро». На сцену выйдут лауреаты международных конкурсов Гамар Алмасзаде, Сиори Фукуда, Ксения Орел и другие именитые артисты.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья напомнили, что театр «Русский балет» в честь Дня Защитника Отечества выступил перед военными, участниками спецоперации и их родными в Центральном Доме Российской Армии со специальной программой