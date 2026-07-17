Подмосковный суд защитил авторские права Павловопосадской платочной мануфактуры

Арбитражный суд Подмосковья рассмотрел дело по иску «Павлопосадской платочной мануфактуры» к предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав. Исковые требования удовлетворили в полном объеме.

Основанием для требований послужило незаконное использование рисунка «Золушка», права на который принадлежат предприятию как на служебное произведение. Это подтверждено договором с автором и актом приема-передачи.

Суд установил, что 7 мая 2025 года в торговой точке ответчика в Люберцах продавался платок с изображением-переработкой рисунка «Золушка». Предприниматель не представил доказательств правомерного использования произведения и не обосновал снижение компенсации.

При вынесении решения суд руководствовался нормами части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации. По ним использование произведения без согласия правообладателя признается незаконным и влечет обязанность выплатить компенсацию.

Арбитражный суд Московской области обеспечивает защиту прав правообладателей при незаконном использовании охраняемых произведений в предпринимательской деятельности.