Подмосковный стройнадзор одобрил возведение 272 нежилых объектов в сентябре

В сентябре Главгосстройнадзор Московской области выдал 272 разрешения на строительство нежилых объектов. Площадь возведения превысила миллион квадратных метров и стала рекордной.

Результатов удалось достичь благодаря встроенному ИИ в цифровую платформу «АИС ЦСС». Система формирует для застройщиков индивидуальные дорожные карты и выстраивает последовательность этапов. Это упрощает оформление документов.

«Будущее строительного регулирования — это не бумажные процессы, а умные цифровые платформы. Мы видим результаты: трехкратное сокращение срока выхода на стройку — с полутора лет до пяти месяцев и 29 дней», — отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Также он добавил, что всего с начала года ведомство было выдало 2,2 тысячи разрешений на строительство почти семи миллионов квадратных метров нежилых объектов.