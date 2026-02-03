Подмосковный спортсмен завоевал золото на Зимней Спартакиаде учащихся России

Подмосковный спортсмен Юрий Миляев стал победителем на XIII Зимней Спартакиаде учащихся России. Он показал лучший результат в слаломе среди юношей 14–15 лет.

Как сообщили в региональном Минспорте, Юрий Миляев из Дмитрова получил золото, на второй ступени пьедестала оказался соперник из Красноярского края, а бронзовую медаль получил представитель Самарской области.

Ранее подмосковный спортсмен занял третье место в слалом-гиганте, выполнив норматив кандидата в мастера спорта.

Соревнования по горнолыжному спорту на Зимней Спартакиадле проходят с 31 января по 3 февраля в городе Куса Челябинской области в рамках федеральной программы «Спорт России».