Подмосковный спортсмен выиграл серебро на чемпионате России по марафонскому бегу

Чемпионат России по марафонскому бегу прошел 4 мая в Казани. Спортсмен из Московской области Владимир Никитин стал серебряным призером соревнований.

Атлет, который 29 раз становился чемпионом России в беге, впервые вышел на марафонскую дистанцию. Спортсмен за два часа девять минут и 55 секунд преодолел 42 километра 195 метров.

«Думаю, что это не последний мой марафон. Эмоции у меня зашкаливают. Хочется сказать спасибо всем, кто был сегодня со мной", – поделился впечатлениями Владимир Никитин.

Первое и третье места на соревнованиях заняли атлеты из столицы.

Участниками чемпионата России по марафонскому бегу стали 35 тысяч человек.