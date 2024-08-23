Подмосковный спортсмен выиграл 2 медали чемпионата России по маунтинбайку

Фото: Центр паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта Московской области

Велосипедист Дмитрий Жилин из Московской области завоевал две медали чемпионата России по спорту глухих (маунтинбайк). Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

18-летний Дмитрий уже является кандидатом в мастера спорта России. Несмотря на небольшой соревновательный опыт, он показал высокий уровень подготовки на национальном чемпионате.

Спортсмен из Подмосковья стал вторым в дисциплине «кросс — кантри — гонка с выбыванием», а также завоевал бронзу в дисциплине «кросс — кантри».

В турнире принимали участие 22 сильнейших спортсмена из Самарской, Курской, Московской, Свердловской и Калининградской областей. Чемпионат России по спорту глухих проходил в Ижевске в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что скоро завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны, футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Диана Буцко. Как проживавшая в России журналистка оказалась на стороне Украины

Чужие здесь ходят. Кто такие ксеноморфы и какими они бывают

Срок или штраф? Наказание за ненасильственные преступления в России смягчат

Московские промышленники увеличили парк оборудования на предприятиях

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Запрещенка с черного рынка. Нутрициолог предостерег от покупки сомнительных БАД на маркетплейсах

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте