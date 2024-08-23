Подмосковный спортсмен выиграл 2 медали чемпионата России по маунтинбайку

Велосипедист Дмитрий Жилин из Московской области завоевал две медали чемпионата России по спорту глухих (маунтинбайк). Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

18-летний Дмитрий уже является кандидатом в мастера спорта России. Несмотря на небольшой соревновательный опыт, он показал высокий уровень подготовки на национальном чемпионате.

Спортсмен из Подмосковья стал вторым в дисциплине «кросс — кантри — гонка с выбыванием», а также завоевал бронзу в дисциплине «кросс — кантри».

В турнире принимали участие 22 сильнейших спортсмена из Самарской, Курской, Московской, Свердловской и Калининградской областей. Чемпионат России по спорту глухих проходил в Ижевске в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что скоро завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны, футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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