Подмосковный спортсмен Садык Лалаев выступит на чемпионате Европы по борьбе

Спортсмен из Подмосковья Садык Лалаев выступит на чемпионате Европы по греко-римской борьбе в составе сборной России. Об этом сообщили в Минспорта Московской области. Всего команду представляют десять борцов.

Садык живет и тренируется в Химках. На турнире он будет бороться в весовой категории до 60 килогаммов. В прошлом году спортсмен уже завоевал бронзу на чемпионате мира в Тиране и стал третьим на чемпионате Европы в Бухаресте.

В ведомстве уточнили, что соревнования пройдут в Братиславе с 7 по 13 апреля 2025 года. Это первое крупное международное соревнование после Олимпиады в Париже. На турнире будут выступать борцы вольного, греко-римского и женского стилей.